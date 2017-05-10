В Казани СК возбудил дело на мертвого школьного психолога за домогательство в 2012 году

В Казани Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на 29-летнего психолога одной из школ города, который покончил с собой после обвинений в домогательстве, в этот раз расследование коснется инцидента 2012 года, о котором ранее писал ProKazan.ru.

Напомним, жительница Казани Венера Х. рассказала, что к ее дочери приставал школьный психолог.

- В 2012 году моя дочь пошла в первый класс. В октябре к ним в класс пришел психолог, сказал: "если будут вопросы, обращайтесь". Моя дочь очень общительная, и сказала, что у нее есть маленькая проблема - мы с мужем вместе не живем. Тогда он предложил заниматься с ней индивидуально.

После этого девочка рассказала матери, что психолог играл с ней в странную игру, где просил снять белье.

- Он предложил ей поиграть в преступника и полицейского. При этом сказал, что раз она уже взрослая, это должно остаться между ними. Дал бумажку, она должна была спрятать ее на себе, а сам телефоном, будто датчиком, искал спрятанное. На самом деле он включил на телефоне камеру и снимал.

Венера рассказывает, что, по словам дочери, психолог попросил ее сначала поднять кофточку, а затем снять трусики. А когда девочка отказалась, он сделал это сам. Дочь рассказала все маме, а шокированная мать обратилась в полицию, где сначала возбудили дело, а после прекратили его за неимением доказательств.

- Следователи выяснили, что 21 декабря 2012 года психолог на территории одной из школ города с 13 до 18 часов совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы, 10 мая по данному факту было возбуждено нового уголовное дело, - рассказали ProKazan.ru.

Также следователи в ходе расследования обнаружили 7 новых эпизодов домогательства к школьнице, которые произошли в ноябре 2016 года на территории уже другой школы, было возбуждено еще одного уголовное дело.

Напомним, подозреваемый погиб ночью 28 марта, это произошло после того, как его обвинили в домогательстве к 11-летней ученице.