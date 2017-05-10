Владимир Путин поручил снизить акцизы на медовуху

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2017 года представить предложения о целесообразности отнесения медовухи к сельхозпродукции и установления на нее пониженной ставки акциза. Как говорится на сайте Кремля, такое поручение дано правительству по итогам встречи президента с представителями деловых организаций Новгородской области.

- Правительству Российской Федерации представить предложения о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья и обладающей в этой связи характерными потребительскими свойствами, а также установления в отношении нее пониженной ставки акциза, — отмечается в документе.

С начала 2017 года ставка акциза на сидр, пуаре и медовуху выросла в 2,3 раза и сейчас составляет 21 руб. за литр, передают "Известия".