Назначен новый глава Госалкогольинспекции Татарстана

Сегодня, 10 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов представил нового руководителя Госалкогольинспекции Татарстана. Им стал экс-глава МВД по Карачаево-Черкесии 49-летний Жаудат Ахметханов, передает «Бизнес Online».

Отмечается, что глава республики, представляя нового руководителя Госалкогольинспекции Татарстана, в выборе советовался с руководителем аппарата президента РТ Асгатом Сафаровым.

- Будущего инспектора характеризуют как принципиального и серьезного человека, который долгое время работает в МВД, - говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая по собственному желанию был уволен глава Госалкогольинспекции РТ Игорь Марченко, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Марченко будет продолжать исполнять обязанности руководителя инспекции до 12 мая.

Должность руководителя Госалкогольинспекции РТ Марченко занимал с ноября 2009 года.

Справка

Жаудат Ахметханов в 1988 году начал службу в ОВД с должности милиционера полка патрульно-постовой службы милиции УВД Казани. В 1990 году окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции по специальности «правоохранительная деятельность», в 1995 году — Казанский юридический институт МВД России по специальности «правоведение».

В 1993 гг. - работал начальником отделения уголовного розыска Вахитовского РОВД Казани.

В1997 гг. - занимал пост начальника криминальной милиции Вахитовского РУВД Казани, начальника Ново-Савиновского РУВД Казани.

В 2004 гг. - руководил криминальной милицией УВД Казани.

В 2008 гг. - заместитель начальника криминальной милиции МВД по РТ. В 2010 гг. - занимал должность министра МВД по Карачаево-Черкесской Республике, где проработал в течение трех последующих лет.