Газета «Город» и портал ProKazan.ru поздравляют жителей Казани с праздником Победы

Праздничный фоторепортаж из Парка Победы

Сегодня, 9 мая, Казань отмечает юбилейную дату – 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В парке Победы собралось большое количество неравнодушных жителей, которые выразили свое почтение ветеранам, а также тем, кого уже нет в живых. Вместе с казанцами на праздник пришла и редакция газеты "Город" и портала ProKazan.ru - мы вспомнили песни военных лет под аккомпанемент аккордеона и скрипки.

День Победы - один из важнейших дней в году. Давайте помнить о том, что пережили те люди, которые встали на защиту нашей Родины 22 июня 1941.