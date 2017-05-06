Рустам Минниханов проверил готовность автодорог по маршруту Кубка конфедераций 2017

Сегодня утром президент Татарстана осмотрел дороги в Казани, по которым будут проезжать участники и гости матчей Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщил официальный портал правительства республики.

В "футбольный" маршрут, в частности, вошли мост "Миллениум", улицы Амирхана, Бондаренко, Чистопольская, Вахитова и Краснококшайская.

Рустам Минниханов оценил качество дорожного полотна, дал ряд поручений руководителям министерств и ведомств.

В ходе объезда автодорог помощник президента РТ Наталия Фишман представила Минниханову проектные предложения по созданию участка набережной озера Кабан в Казани напротив парка Миллениум, а также участка набережной около спорткомплекса «Планета Фитнес» (ул. Хади Такташ).