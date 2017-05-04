В Казани в Лядском саду откроют фонтан с бронзовой скульптурой девушки с кувшином

В Казани в Лядском саду подходят к завершению работы по реконструкции фонтана. Об этом сообщается в Instagram «Парки и скверы Татарстана».

Украшать фонтан будет отлитая из бронзы девушка с кувшином. Сообщается, что автором проекта является местный архитектор и реставратор исторического наследия Юлия Балабанова.

- Памятник был выполнен на казанском заводе «Синергия», - говорится в сообщении.

Торжественное открытие фонтана состоится 22 мая.

Кстати, раньше фонтан также украшала скульптура девушки с кувшином в руках. Скульптуру установили в честь открытия первого водопровода в Казани. Однако в 1970 годы фигуру снесли по идейным соображениям. На ее месте появился фонтан шарообразной формы, который в народе прозвали «яблоком» и «гнилым апельсином».