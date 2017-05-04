Госдума может запретить журналистам и блогерам писать о самоубийствах

В Госдуму поступил законопроект депутатов Госсовета Удмуртии о запрете освещать случаи самоубийств в СМИ и блогах. Авторы законодательной инициативы ссылаются на опыт Австрии, где запрет на публикации о произошедших самоубийствах позволил существенно снизить число суицидов, передает ТАСС.

Статью о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации федерального закона «О СМИ» предлагается дополнить нормой, запрещающей распространение в прессе и блогах информации «о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства».

Кроме того, депутаты предлагают запретить распространять подобную информацию среди детей, внеся соответствующие дополнения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят пример из опыта Австрии, где в 80-е годы прошлого века произошел скачок самоубийств в метро.

- В 1987 году венский центр кризисной помощи совместно с сотрудниками метрополитена пошли на своеобразный эксперимент: решили больше не освещать факты „смерти на рельсах“ или, по крайней мере, не раздувать из них сенсации, уделяя данным происшествиям минимум внимания. Уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти втрое, — говорится в документе.