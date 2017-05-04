СМИ: лекарства по рецепту могут стать бесплатными для всех жителей России

Минздрав предлагает сделать бесплатными отпускаемые по рецепту врача лекарства, которые сейчас доступны только льготникам, пишет газета "Известия".

Планируется, что россияне смогут получать по рецепту и без оплаты препараты из списка, который сейчас разрабатывается, рассказал изданию директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Пилотный проект может стартовать в 2018 году, на его реализацию потребуется около 500 миллиардов рублей в год.

- Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы, — добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Пока что такой механизм получения лекарств действует для инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом льготникам доступен ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал и другие, напоминает газета.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина добавила, что "Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью".

Различные эксперты, связанные с разработкой программы называют различные сроки от 2018 до 2020 года. Если же программа не стартует в 2018 году, то данную информацию можно будет считать только лишь предвыборным обещанием, отмечает Proufu.ru.

В ведомстве изданию подтвердили, что вопрос обсуждается, но от дальнейших комментариев отказались.