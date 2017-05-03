В Татарстане на кладбище нашли могилу: возбуждено уголовное дело

В Алексеевском районе Татарстана на кладбище около села Лебяжье нашли "нелегальную" могилу, то есть захоронение не было зарегистрировано. По данному факту СКР возбудил дело по статье "Убийство", рассказал источник ProKazan.ru.

- 23 апреля могила была обнаружена, предварительно, она появилась на кладбище около 6 месяцев назад. По данному факту 3 мая было возбуждено дело, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас выясняется, кто находится в могиле, и как она появилась на кладбище. Продолжается расследование.