СМИ: в России малолетних заключенных хотят оставлять в «детских» колониях до 21 года‍

В России малолетних преступников хотят оставить в колониях для несовершеннолетних до достижения ими 21 года. Этот вопрос обсудили врио директора Федеральной службы исполнения наказаний России Анатолий Рудый и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще два года назад Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, но не дошел даже до обсуждения, сообщают сегодня "Известия".

- У детей просто нет стимула вести себя в колонии хорошо, потому что по достижении определенного возраста они все равно попадают во взрослую колонию с ее правилами и криминальной составляющей, — рассказал Александр Хинштейн.

Ранее несовершеннолетние заключенные, достигшее 18 лет, переводились в обычные колонии, где подвергались воздействию криминальной субкультуры, от влияния которой сложно избавиться.

Эксперты считают, что новые правила позволили бы гуманизировать условия содержания несовершеннолетних и стимулировать их желание встать на путь исправления.

По словам Хинштейна, он надеется на принятие закона в ближайшее время.