Наверх
В Татарстане ураган снес крыши 34 домов: появились фото
08:19, сегодня
Сегодня в Казани ожидается 13 градусов тепла
06:16, сегодня1
Казанский лукбук: молодая мама в рваных джинсах и футболке с нарисованными сумками
19:46, 03.05.201712
В Татарстане прожиточный минимум составил 8 298 рублей
18:43, 03.05.201736
Любой казанец может получить сразу 5 порций вок-лапши, сделав всего одну фотографию
Нуриевский, фуд-маркет и дни красок - гид по фестивалям в Казани, которые пройдут в мае
17:50, 03.05.20172
В Казани до конца мая частично закрыта улица Побежимова
17:35, 03.05.20171
Весеннее настроение с Камерным оркестром Ренессанс
17:26, 03.05.2017
Новая шина PremiumContact 6: безопасная и комфортная шина со спортивными задатками
Вот таким должен быть субботник в Казани! (0+)
17:08, 03.05.20178
В Казани осудили подполковника МВД, подбросившего пистолет топ-менеджеру «Татнефти»
17:05, 03.05.201715
В Татарстане уволили главу региональной Госалкогольинспекции
16:33, 03.05.201711
"Сименс" определил победителя Всероссийского конкурса старшеклассников (0+)
В Совете Федерации предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за рубеж‍
16:22, 03.05.201731
В Казани "банда" приставов и банкиров похитила 7 млн рублей со счетов мертвецов
16:22, 03.05.201713
Глава ФАР в Казани о лидерстве РТ в "штрафном" ТОПе: у нас засилье ограничивающих знаков
15:59, 03.05.201728
На форуме Russian PR Week 2017 в Казани собрались пиарщики со всей России
В Казани с начала года изъяли почти 15 килограммов наркотиков
15:19, 03.05.20175
В Татарстане громят мусульманские кладбища: кому выгодно поссорить конфессии?
15:13, 03.05.201734
В Казани внедорожник на повороте столкнулся с троллейбусом и снес ему бампер
14:37, 03.05.201716
Выпускной из садика и школы: 8 необычных образов для принцев и принцесс от ProKazan.ru
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для "скорых", по 20 руб/литр
14:06, 03.05.201715
Инфографика: из-за кого на дорогах Татарстана происходит больше всего смертельных ДТП
14:00, 03.05.201715
Ливень с крупным градом прошел в Казани: ProKazan собрал фото из соцсетей
13:53, 03.05.20175
В Татарстане сгорела буровая установка, пробившая газопровод
13:26, 03.05.201713
Блоги ProKazan.ru: Почему свои гонорары футболисты не доказывают результатами?
13:13, 03.05.20178
Гидрометцентр по РТ объявил штормовое предупреждение из-за возможных лесных пожаров
12:48, 03.05.20172
В Татарстане осудили на 24 года трех парней, изнасиловавших 14-летнюю школьницу
12:20, 03.05.201714
В Казани во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент
11:49, 03.05.201730
Татарстан стал лидером по количеству штрафов ГИБДД
11:25, 03.05.201740
В Госдуме предложили снизить стоимость ЖКХ для квартир без счетчиков
11:24, 03.05.201714
Под Казанью у замдиректора компании сгорела BMW X3
11:04, 03.05.201711
На улице Татарстан водитель Daewoo сбил мальчика на трамвайных путях
10:30, 03.05.201710
«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачевым
10:20, 03.05.2017
В Казани нашли скелет пропавшего осенью парня
09:52, 03.05.201713
Минприроды России предложило штрафовать за сокрытие лесного пожара на 5 тыс рублей
09:39, 03.05.20175
Правительство России выделило Татарстану 1 млрд рублей на развитие городской среды
09:19, 03.05.201717
Известный татарстанский бизнесмен Сергей Акульчев женился во второй раз
08:50, 03.05.201726
Центробанк: "дыра" в казанском "Анкор Банке" составила 3,5 млрд рублей
08:35, 03.05.20175
СМИ о суициде подполковника МВД в Казани: перед смертью он подал рапорт об уходе на пенсию
08:16, 03.05.201727
Замглавы УФАС в РТ может возглавить "антимонопольщиков" в Башкирии
07:37, 03.05.20171
Сегодня в Казани ожидаются дожди и 22 градуса тепла
06:15, 03.05.20171
В Казани во время репетиции парада Победы изменится схема движения автобусов
18:46, 02.05.201719
Проект "Преображение": каре, платья и джинсы из 90-х для казанского кредитного специалиста
17:59, 02.05.201716
Комментатор Василий Уткин о главном тренере «Рубина»: «Судьба Хавьера Грасии уже решена»
17:56, 02.05.201730
В Казани будут судить мать, выбросившую новорожденного сына в мусорный бак на Габишева
17:18, 02.05.20176
СК: в РТ глава отдела приставов помог своей матери купить со скидкой квартиру должника
16:33, 02.05.201724
В Казани нашли мертвым мужчину, которого искали свыше 2 недель
16:24, 02.05.20175
День Победы в Казани: волонтеры выстроятся в гигантскую надпись «9 Мая»
15:49, 02.05.201727
В Казани в день матча «Рубин» - ЦСКА временно закроют сразу 5 улиц
15:05, 02.05.20179
В Татарстане экс-военный сообщил о теракте около ракетной установки "Тополь"
14:59, 02.05.20173
Президент России подписал закон о разделении банков
14:26, 02.05.201710
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ: родители пытались спасти младенца, сев на "попутку"
14:11, 02.05.201717
Штормовое предупреждение в Татарстане: ожидается сильный ветер и гроза
13:52, 02.05.201715
Для экзаменаторов ГИБДД вступили в силу новые требования
13:34, 02.05.20173
Porsche Cayenne установил рекорд, протащив 285-тонный самолет
13:26, 02.05.201718
С 1 июня на Казанке могут ограничить движение судов из-за Кубка конфедераций
12:51, 02.05.20179
«ИнтехБанк» выплатит увольняемым сотрудникам почти 96 млн рублей
12:10, 02.05.20176
В УФСИН по РТ прокомментировали увольнение Путиным главы ведомства
11:59, 02.05.201710
"ДТП с молодоженами" в Татарстане: скончалась последняя выжившая
11:33, 02.05.201717
Дмитрий Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
11:15, 02.05.201723
В Роструде напомнили жителям России о короткой рабочей неделе
10:53, 02.05.201713
Клиент Татфондбанка опротестовал решение суда о банкротстве банка
10:44, 02.05.20179
В казанском парке появилась «Аллея депутатов»
10:25, 02.05.201711
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Татарстане ураган снес крыши 34 домов: появились фото

В Татарстане ураган снес крыши 34 домов: появились фото
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия
В пострадавших от ветра домах живут почти сорок человек

В Черемшанском районе Татарстана накануне прошла сильная гроза с ураганным ветром, в результате частично пострадала кровля в 34 домах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- В результате усиления ветра до 19 м/с произошло частичное повреждение кровли в ряде зданий в селе Черемшан, - говорится в сообщении ведомства.

Пострадала крыша в 21 частном доме: 15 домов в селе Черемшан, 3 дома в селе Верхний Чегодай, 3 дома в селе Подлесный Утямыш, всего в пострадавших от ветра домах живут 38 человек, в том числе 7 детей.

Также ветер частично сорвал кровлю автозаправочной станции, детской юношеской спортивной школы (здание на ремонте, не эксплуатируется), склады хлебоприемного пункта, Черемшанской центральной районной больницы (режим ее работы не нарушен), центральной библиотеки, кадетской школы-интерната и продуктового магазина.

В Ледовом дворце в селе Черемшан сотрудниками МЧС был подготовлен пункт временного размещения, впрочем, жители пострадавших от ветра домов отказались там разместиться.

В результате инцидента никто не пострадал, газоснабжение и водоснабжение нарушено не было, сейчас ведется восстановление кровли в пострадавших домах. Создана комиссия по оценке причиненного ущерба.

Н. Вильданов, 04.05.2017, 08:09
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 218
Голосовать
Голосов: 405
Голосовать
Голосов: 105
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 169
Голосовать
Голосов: 83
Голосовать
Голосов: 386
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-43-21, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани