Деньги будут направлены на благоустройство набережных, улиц, пешеходных зон, скверов и парков

Правительство России выделило Татарстану 1 млрд рублей на развитие городской среды, об этом говорится в подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым постановлении.

Деньги сначала будут выделены из резервного фонда правительства Минстрою России, который в виде субсидий предоставит их 10 субъектам России.

Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств регионов, в том числе по благоустройству территорий муниципальных образований, площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий, говорится в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, на новую программу развития общественных пространств в районах РТ, которая подразумевает объединение программ "Парки и скверы" и "Обустройство водоохранных зон", в 2017 году из бюджета республики будет потрачено 2 миллиарда рублей.