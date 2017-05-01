В Казани нашли мертвым мужчину, которого искали свыше 2 недель

В Казани вечером 30 апреля нашли мертвым 50-летнего мужчину, который ушел из дома 14 апреля и пропал. Информация об этом появилась в соцсетях, ее подтвердил источник ProKazan.ru.

- Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было найдено около детского дома-интерната на улице Боевая, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас выясняется причина смерти мужчины, идет проверка.