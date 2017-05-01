«ИнтехБанк» выплатит увольняемым сотрудникам почти 96 млн рублей

«ИнтехБанк» выплатит увольняемым сотрудникам 95,7 млн рублей с учетом предусмотренных трудовым законодательством начислений за неиспользованный отпуск и выходные пособия. Об этом сообщается в смете расходов на проведение в банке конкурсного производства до 30 июня текущего года.

Так, согласно документу, на проведение конкурсного производства потратят 150,78 млн рублей. Из них основная часть — 95,7 млн рублей — будут направлены на выплаты увольняемым сотрудникам банка. На административно-хозяйственные нужды направят 49,26 млн рублей, еще 26,1 млн рублей — на содержание и охрану собственных зданий, аренду помещений для хранения имущества банка и транспортные расходы.

Примерно 9 млн рублей составят расходы «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) на бухгалтерское сопровождение и судебные издержки.

Напомним, 12 апреля Арбитражный суд Татарстана признал «ИнтехБанк» банкротом, удовлетворив иск Центрального банка России. В отношении него на один год было открыто конкурсное производство.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.