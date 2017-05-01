В Казани нашли повешенным подполковника полиции

По данному факту идет доследственная проверка

В Казани накануне в квартире по улице Чуйкова нашли повешенным 36-летнего подполковника МВД по РТ, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Предсмертной записки на месте происшествия найдено не было, по данному факту идет доследственная проверка. ЧП случилось спустя несколько дней после дня рождения сотрудника полиции, - рассказали ProKazan.ru.

По одной из версий, сотрудник МВД покончил жизнь самоубийством.