Стало известно, как жена Рустама Минниханова заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

Гульсина Минниханова продала половину спа-комплекса "Лучано" в центре Казани

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова объяснили, как его жена Гульсина заработала в 2016 году 2,35 млрд рублей, что в 313 раз больше дохода самого президента. В соответствии с декларацией, основной доход - свыше 2 млрд - она получила за счет продажи доли в ООО, а именно, она продала половину спа-комплекса "Лучано". Об этом сообщает "Татар Информ".

Пресс-секретарь Минниханова Эдуард Хайруллин напомнил, что Гульсина Минниханова является собственником ООО "Лучано", которое управляет элитным спа-салоном. По его словам, в апреле 2016 года для привлечения средств на развитие новых направлений бизнеса она продала долю в 49% уставного капитала общества стратегическому инвестору - кипрской "Сантерна Холдингс Лимитед".

В установленном законом порядке полученный доход в 2017 году был задекларирован, в феврале 2017 года супруга главы республики уплатила в бюджет налог на доход в размере 286 млн рублей. По итогам сделки у нее осталось 51-процентная доля в УК ООО "Лучано".

Кто стоит за кипрской компанией, Хайруллин не уточнил.

О сделке упоминается на сайте Федеральной антимонопольной службы, которая ее одобрила в марте 2016.

Отмечается, что продажа части "Лучано" позволила Миннихановой выйти в лидеры рейтинга самых богатых жен чиновников с огромным отрывом. Forbes поставил на первое место по итогам 2016 года Елену Некрасову (замужем за депутатом Госдумы от КПРФ Александром Некрасовым), которую Минниханова обходит по доходам в 3,5 раза.

Гульсине Миннихановой также принадлежит машиноместо (15,8 кв.м). Также в ее собственности есть недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, которую она получила в порядке наследования. Кроме того, она пользуется двумя земельными участками (3291 и 2999 кв.м) и жилым домом (142,4 кв.м).

Доход Рустама Минниханов составил 7,5 млн рублей.