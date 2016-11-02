«Мы отбиваемся от собак лопатами». Казанцы боятся стаю животных в парке Урицкого

Пока горожане думают отстреливать животных резиновыми пулями, мэрия предлагает отловить собак и выпустить обратно, а зоозащитники - построить питомник

В редакцию ProKazan.ru обратились жители дома 69 по улице Академика Королева. Им буквально не дает жить стая диких бездомных собак, живущих в парке Урицкого возле железнодорожных путей.

- Их там не меньше 15, - рассказывает охранник многоквартирного дома Рашид. - Близко подходить вообще нельзя, они бросаются на людей. Собаки крепкие, большие, живут тут вместе с бомжами. Раньше под утро бабки их кормили, выносили косточки к контейнеру. А люди после этого мусор выкинуть не могут!

Рашид рассказывает, что стая совсем не боится никого. Боятся люди.

- Собаки любят сидеть тут на мостике. Зимой люди по сугробам обходят эту дорогу, пролезают под трубой, так как собаки не дают пройти. Мы их отсюда пугаем лопатой. Домашнюю собаку одной девушки чуть не загрызли, я по монитору видел. Они же как волки! Тут родились, умирают, на трассе греются.

Жительница дома Нина Егорова рассказывает, что в овраге бомжами сколочены домики для животных.

- Страшно! Они бросаются на детей, не дай бог кто рядом пройдет, когда они ждут кого-нибудь из тех, кто их подкармливает! - рассказывает Нина Егорова. - Мы жить боимся! На моего сына набросились, он только руки поднять успел. Хорошо успел выскочить охранник с лопатой, отогнал!

Исполком: отловим и выпустим обратно

В мэрии посоветовали решать проблему через сервис “Открытая Казань”. После оставления заявки на место выедет служба по отлову собак, которая через некоторое время… выпустит их обратно.

- Отловленные собаки будут стерилизованы, - пояснил представитель пресс-службы исполкома Ренат Ширманов. - После чего их снова выпустят в ту же среду. Бросаться они уже не будут.

Зоозащитники: нужен питомник

Зоозащитница Светлана Найденова смотрит на проблему глобально: эта стая всего лишь небольшая часть огромной проблемы бездомных животных в городе, которую никто не решает.

- Их конечно надо отлавливать и стерилизовать, - говорит Светлана Найденова. - После стерилизации они становятся неагрессивными, в организме снижается количество гормонов. Но этого мало, для того, чтобы решить проблему, нужен муниципальный питомник. Тогда мы сможем охватить весь город, и животные были бы под контролем.