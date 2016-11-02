В Казань прилетел мэр Риги Нил Ушаков

По словам Ушакова, для него это дело чести - сопровождать первый рейс между городами

Сегодня ночью первым прямым рейсов из Риги в Казань прилетел глава латвийской столицы Нил Ушаков.

В аэропорту его встречали министр транспорта РТ Ленар Сафин, вице-мэр Казани Рустам Нигматуллин, а также заместитель министра промышленности и торговли РТ Денис Валеев.

- Если мы говорим про то, чтобы сопровождать именно первый рейс, который открывает такие важные в экономическом и культурном плане города для Латвии, как, например, Казань, то да. Тогда это уже обязательная поездка. Для меня это дело чести, - цитирует «Татар-информ» слова мэра Риги Ушакова.

Напомним, сегодня открылся прямой авиарейс между Казанью и Ригой. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, время в пути составит 2 часа 25 минут. Стоимость билета в одно направление начинается от 109 евро (6649 рублей).

Кстати, о том, что между Ригой и Казанью может появиться прямое авиасообщение стало известно во время встречи Рустама Минниханова с руководством компании AirBaltic, которая прошла в Риге в октябре прошлого года. По словам представителей компании AirBaltic, сегодня годовой пассажиропоток между странами составляет около 4 тыс. пассажиров. Ожидается, что при открытии прямого рейса объем пассажиропотока увеличится до 9 тыс. пассажиров в год.

Кстати



Компания AirBaltic располагает 24 самолетами («Боинг» и Бомбардье»), штат сотрудников составляет 1130 человек. Компания осуществляет полеты из трех столиц стран Балтии – Риги, Вильнюса, Таллина, позиционирует себя как балтийская компания.