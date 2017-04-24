В Казани судья пригрозил депортацией спортсмену из Киргизии, недовольному поражением

В Казани в рамках чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» несогласному с судейским решением бойцу из Киргизии Дастану Шаршееву рефери пигрозил депортцией, бой состоялся вечером в субботу, 22 апреля.

Бой киргизского спортсмена и россиянина Антона Калинина продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Калинину.

Несогласный с их решение представитель Киргизии отказался уходить с ринга и покинул его только 5 минут спустя после уговоров сотрудников охраны арены, судьи поединка и своего секунданта.

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