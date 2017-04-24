В Нижнекамске ищут пропавшего без вести 14-летнего школьника

В Нижнекамске ищут 14-летнего школьника по имени Булат, который ушел из дома накануне и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по РТ.

В последний раз мальчик выходил на связь с родственниками в 18.30.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 8-999-758-36-09 и 8(8555) 49-25-02.