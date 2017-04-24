В Казани бизнесмен попытался «решить» вопрос с долгом в 158 млн руб за взятку в 50 тыс руб

В Казани полиция с поличным задержала мужчину, который предлагал взятку судебному приставу в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Отмечается, что к судебному приставу обратился представитель должника, который попросил «решить вопрос» с долгом по кредиту в размере 158,5 млн рублей.

- За «решение» данного вопроса мужчина предложил приставу взятку в размере 50 тыс рублей. Сотрудник отдела сообщил об этом старшему судебному приставу, после чего они договорились с мужчиной о месте и времени встречи, - сообщили в ведомстве.

Однако вечером в машине «Лада Гранта» при передаче денег судебному приставу, мужчина был задержан с поличным сотрудниками полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».