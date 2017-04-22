Издательство «Эксмо» отзывает опасные блокноты, напугавшие татарстанских родителей

Издательство «Эксмо» отзывает весь тираж блокнотов «Челлендж» из книжных торговых сетей России, чтобы изменить возрастную маркировку на 18+. Об этом пишет «Коммерсантъ».

- Такое решение было принято в связи с социально ответственной позицией, занимаемой издательством, и широким общественным резонансом, - говорится в сообщении.

При этом в издательстве отметили, что блокноты полностью соответствуют требованиям законодательства, в частности, закону ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Напомним, в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор обратились активисты «Молодой гвардии» Татарстана с просьбой принять меры в связи с тем, что издательством были выпущены блокноты с опасными заданиями. К примеру, предлагалось переночевать на кладбище или сделать фотографию «без одежды» и написать об этом в блокноте.

Несмотря на то, что блокноты были выпущены с маркировкой 16+, мониторинг показал, что их целевой аудиторией являются дети 12-15 лет.