СМИ: Турция продлила срок безвизового пребывания россиян до 90 дней

Турция продлила срок безвизового пребывания россиян с 60 до 90 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

- Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней, - цитирует слова министра газета Sabah.

Ранее россияне могли находиться в Турции без оформления бумаг в течение 60 дней, а общий срок пребывания не должен был превышать 90 дней в течение полугода.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что российским авиакомпаниям сообщили о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией. Причиной таких мер называется "сложная внутриполитическая обстановка в стране".

Россия и Турция восстановили чартерное ависообщение в сентябре 2016 года. Оно было прервано после того, как турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. В результате инцидента погиб пилот Олег Пешков: во время катапультирования его расстреляли боевики с территории, которую контролировали сирийские туркмены. В Турции утверждали, что российский самолет вошел в ее воздушное пространство. Генштаб России заявлял, что Су-24 не пересекал границу.