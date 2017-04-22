Рустам Минниханов опубликовал видео тест-драйва вездехода “Шерп”

Рустам Минниханов в своем Инстраграм показал своим подписчикам видео с тест-драйва вездехода-амфибии “Шерп”. На записи демонстрируются возможности автомобиля: вездеход преодолевает препятствия, а также забирается из воды на лед.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Апр 23 2017 в 5:46 PDT

Напомним, что вездеход Рустам Минниханов приобрел на выставке пожарной техники. Автомобиль-амфибия стоит около 5 миллионов рублей.