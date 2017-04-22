В России могут ограничить рекламу шоколадных батончиков и фастфуда

Минздрав России предложил ограничить рекламу фастфуда. Стратегия развития по формированию здорового образа жизни до 2025 года предлагает ограничить формы рекламы продуктов содержащих высокое количество насыщенных жиров, транс-жиров, сахара и соли. Под запрет попадут сладкие газированные напитки, чипсы, шоколадные батончики и колбасные изделия.

Ранее Минздрав предложил запретить курение электронных сигарет в общественных местах, а также продажу вейпов лицам моложе 21 года.