В Татарстане капитальный ремонт начали в 667 из 996 многоквартирных домов в 42 городах и районах. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, передает пресс-служба президента РТ.

По словам Файзуллина, в текущем году также запланировано отремонтировать 153 объекта образования, в том числе 36 школ, из них 7 коррекционных школ, и 110 дошкольных организаций.

Что касается программы переселения граждан из аварийного жилья глава Минстроя сообщил, что по последним данным заключено 4 тыс. 349 договоров выкупа на 159 тыс. кв. м, что составляет 89% от плана.

- Ситуация по строящимся 64 объектам аварийного жилья следующая: на 6 объектах строительно-монтажные работы завершены, на 27 объектах ведутся отделочные работы, на 15 объектах ведутся работы по устройству кровли, на 16 объектах ведется кладка стен, - сказал он.

Министр также добавил, что в рамках реализации новой программы развития общественных пространств из бюджета республики в текущем году запланировано выделение 2 млрд. 64 млн. рублей на обустройство 57 объектов в 45 муниципальных образованиях.