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Завтра в Казани ожидается дождь и 5 градусов тепла

Завтра в Казани ожидается дождь и 5 градусов тепла
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Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 22 апреля, в Казани будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -2.. -4 градуса. Максимальная температура воздуха днем +3.. +5 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

 

Люция Кашапова, 21.04.2017, 17:44
Тэги: Погода
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Комментарии

Дюма21 апреля 2017, 18:20
Пусть дождь, кака..ки смоет все
Чтоб чисто стало на земле
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Сашка21 апреля 2017, 18:24
И льет пусть так, чтоб.люди матерились
И грязь и каки быстро растворились.
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