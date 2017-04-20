В Казани территорию около парка Урицкого начнут убирать осужденные

В воскресенье, 23 апреля, осужденные будут убирать территорию около парка Урицкого, об этом соообщили в мэрии Казани. Начало субботника - в 9:00.

- В субботнике примут участие осужденные, состоящие на учете в филиале Уголовно-Исполнительной Инспекции по Московскому району Казани, а также сотрудники инспекции. Основная их цель - воспитание социальной ответственности у осужденных, - сообщили в администрации района.

В прежние годы осужденные без изоляции от общества убирались на берегу Казанки.

Сегодня также стало известно, что в связи с неблагоприятными погодными условиями для проведения субботников в рамках санитарного двухмесячника в Казани в Кировском и Московском районах была перенесена уборка территорий Адмиралтейского сада, озера "Харовое" и сквера "Маяк".