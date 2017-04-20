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Казанец во время прогулки с собакой нашел в снегу патроны от пулемета Калашникова

Казанец во время прогулки с собакой нашел в снегу патроны от пулемета Калашникова
16+
Фото: скриншот карт Google с места происшествия

В Казани около дома по улице Чишмяле 39-летний казанец во время прогулки с собакой нашел в снегу пакет, в котором было шесть патронов для ручного пулемета Калашникова и три патрона для спортивно-охотничьего ружья, об этом инциденте, случившемся 11 апреля, сообщил источник ProKazan.ru.

Мужчина, найдя патроны, обратился в полицию, где их забрали и отправили на экспертизу.

- По ее завершению стало понятно, что все патроны являются боеприпасами, изготовленными заводским способом. По данному факту 20 апреля было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас выясняется, как именно пакет с патронами оказался в снегу и кто их там оставил.

Денис Зарипов, 21.04.2017, 11:45
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Ильнур Рамазанов21 апреля 2017, 12:02
Ладно не на него повесили статью.
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Горожанин21 апреля 2017, 12:27
Может автомат а не пулемет ?
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Злобный Аноним21 апреля 2017, 12:39
шесть патронов для ручного пулемета Калашникова(с)
Главное, чтобы к автомату не подходили ;-)
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2
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Горожанин21 апреля 2017, 12:42
- По ее завершению стало понятно, что все патроны являются боеприпасами, изготовленными заводским способом. По данному факту 20 апреля было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"

КОРОЧЕ ГОВОРЯ, ЗАКОВАЛИ СОБАКОВОДА! :-D
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Горожанин21 апреля 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
шесть патронов для ручного пулемета Калашникова(с)
Главное, чтобы к автомату не подходили ;-)
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К СВД они подходят.
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Горожанин21 апреля 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Может автомат а не пулемет ?
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Горожанин21 апреля 2017, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Может автомат а не пулемет ?
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Ручной пулемет Калашникова (РПК), калибр 7,62 мм.
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