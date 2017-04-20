Казанец во время прогулки с собакой нашел в снегу патроны от пулемета Калашникова

В Казани около дома по улице Чишмяле 39-летний казанец во время прогулки с собакой нашел в снегу пакет, в котором было шесть патронов для ручного пулемета Калашникова и три патрона для спортивно-охотничьего ружья, об этом инциденте, случившемся 11 апреля, сообщил источник ProKazan.ru.

Мужчина, найдя патроны, обратился в полицию, где их забрали и отправили на экспертизу.

- По ее завершению стало понятно, что все патроны являются боеприпасами, изготовленными заводским способом. По данному факту 20 апреля было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас выясняется, как именно пакет с патронами оказался в снегу и кто их там оставил.