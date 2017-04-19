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Завтра в Казани ожидается облачная погода и мокрый снег

Завтра в Казани ожидается облачная погода и мокрый снег
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 21 апреля, в Казани ожидается облачная погода, мокрый снег, местами сохранится гололед. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер западный умеренный, порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 1-3 гр. мороза. Максимальная температура воздуха днем 2-4 гр. тепла. На дорогах местами гололедица, снежный накат. 

Люция Кашапова, 20.04.2017, 17:45
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин20 апреля 2017, 17:47
Так на летней резине завтра за пределы города ехать то можно?
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Горожанин20 апреля 2017, 18:29
Ну всё,конец света близок.
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Горожанин20 апреля 2017, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
Так на летней резине завтра за пределы города ехать то можно?
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Апокалипсис хочешь увидеть своими глазами? То езжай конечно.
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