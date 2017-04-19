Митрополит Татарстана Феофан осудил песни Земфиры, назвав их «псевдокультурой»

Сегодня, 20 апреля, в ходе встречи со студентами КФУ митрополит Казанский и Татарстанский Феофан осудил продукты современной «псевдокультуры», которые внушают молодежи мысли о вседозволенности.

Так, в качестве примеров «псевдокультуры» митрополит привел песню Земфиры «Хочешь, я убью соседей», трек Игорька «Подождем твою мать», фильм «Анкор, еще Анкор».

- Мысль о вседозволенности нам нередко прививают: это и культура, и СМИ, и кинематограф. Среди молодежи популярные песни "Подождем твою мать", "Хочешь, я убью соседей". О чем говорит эта музыка?, - возмутился Феофан, передает «Татар-информ».

Кроме того, митрополит во время встречи также осудил представителей нетрадиционной ориентации и негативно высказался о гражданском браке.

- Хочу сказать о так называемых меньшинствах. Давайте представим, что их прогресс стал повседневным. Сколько веков потребуется, чтобы человечество изжило себя? А нам говорят, что это - ценности, дарованные свободой, - заключил он.