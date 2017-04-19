В Казани разыскивают женщину, которая пропала, оставив записку о самоубийстве

В Казани разыскивают 61-летнюю Галину Батуеву, пропавшую накануне днем после того, как оставила соседям записку о том, что хочет покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в соцсетях, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Женщина ушла из дома в подавленном состоянии (конфликт с супругом). У нее сахарный диабет, инсулинозависимая, после болезни замедленная реакция. Последний раз выходила на связь с родственниками (связь прервалась после ее слов, что она находится в лесу) в 15:00, - рассказали родственники.

Люди, разыскивающие женщину, отследили, что по Goggle координатам отслеженного звонка пропавшая находилась в районе озера Глубокое (Лебяжье) около ресторана Нарат.

- Опросили местных, ее там видели. Искали до половины второго ночи своими силами (12 человек) и с помощью кинолога и собаки. Собака брала след и в итоге потеряла его глубоко в лесу после озера в направлении Казани, - отметили участники поисков.

Если вы видели пропавшую, просьба обращаться по телефонам 8 937 599 96 89 (Алексей), 8 919 689 0842 (Люба).