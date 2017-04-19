В Татарстане бизнесмену запретили катать людей на воздушном шаре

Тукаевский районный суд запретил местному предпринимателю полеты на воздушном шаре с пассажирами до получения соответствующего разрешения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что бизнесмен оказывал платные экскурсионные услуги в Набережных Челнах и близлежащих городах. Однако полеты на воздушном шаре осуществлялись в отсутствие соответствующего разрешения, а именно лицензии на перевозку пассажиров воздушным транспортом.

В связи с этим в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело по ст. «Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния» и объявлено предупреждение.

Кроме того, прокурор также обратился в суд с иском о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность коммерческих воздушных перевозок пассажиров на воздушном шаре до получения лицензии.

Отмечается, что Тукаевским районным судом РТ исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.