Фоторепортаж: как в Казань вернулась зима и почему таксисты отказываются от поездок

Как столица Татарстана переживает непогоду - в фоторепортаже ProKazan.ru

Сегодня утром Казань накрыл сильнейший снегопад. ProKazan.ru прогулялся по улицам города, чтобы увидеть, как город встретил стихию.

Погода, больше соответствующая декабрю, заставила казанцев вновь вытащить зимние шапки и шарфы.

Дворник Батыр работает уже давно, но такого снегопада в апреле не припомнит.

- Раньше в мае снег мог немного выпасть, но, конечно, не так. В первый раз вижу, чтобы в апреле снег выпадал, как в декабре. Пока справляюсь, надеюсь, это скоро закончится и снег растает. Пока сваливаю на дорогу, уберут коммунальные службы.

Снегопад буквально парализовал работу дорожных служб. Как пояснили сами рабочие, все, что они сейчас могут делать - это собирать в кучу старый асфальт и ждать.

Прогуливающиеся по улицам люди больше напоминали живых снеговиков. По крайней мере, через 10 минут на голове, плечах и сумке уже собирался небольшой сугроб.

Из-за непогоды на улицах можно чаще увидеть людей с кофе. Сотрудник кофейни Артем рассказал, что прохожие стали чаще забегать за горячим напитком, чтобы согреться.

Выпавший снег тает на глазах, поэтому улица превратились в реки. Кто вприпрыжку, кто на носочках или пяточках, прохожие преодолевают лужи, стараясь не попасть под брызги мимо проезжающих машин. Получается не у всех.

Сотрудник ГИБДД Динар говорит, что несмотря на погоду, количество аварий в городе выросло незначительно.

- Все благодаря тому, что нет гололеда, снег тает, - сказал Динар. - Аварий, конечно, чуть больше из-за плохой видимости, но если бы были заморозки, количество ДТП выросло бы в разы.

Заморозки, кстати, синоптики обещают завтра. Частный перевозчик Юрий из-за непогода планирует завтра отказаться от поездки в Заинск ради безопасности.

- У меня было предчувствие, что погода испортится, я поэтому поменял летнюю резину только на передних колесах, на задних пока оставил с шипами, - поделился он. - Сегодня еще вожу пассажиров, а на завтра, видимо, придется отказаться, будут заморозки.

Удивительно, но за два часа хождения по центру, мы нигде не увидели спецтехнику. Отдельные дворники, конечно, вычищали тротуары, а про дороги, как будто, все забыли. Однако, как уверяют в Комитете благоустройства, на дорогах Казани работает 70 единиц спецтехники.

- Основной упор делается на обработку наиболее опасных участков – спусков и подъемов, перекрестков, основных магистралей, - сообщает пресс-служба исполкома. - У подрядных организаций имеется 37 комбинированных дорожных машин, готовых к посыпке проезжей части.

Кстати, ровно года назад в Казани зафиксирована солнечная погода. Температура воздуха составляла +7..+9 градусов.