Жительница Казани погибла, упав со строящейся мечети

В Нурлате накануне днем разбилась 50-летняя жительница Казани, которая упала со строительных лесов на строящейся мечети, об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

- Женщина занималась строительными работами на территории мечети по улице Кариева, около 13 часов она сорвалась со строительных лесов и упала, получив тяжелые травмы, - рассказали ProKazan.ru.

Врачи госпитализировали женщину, спустя примерно час в больнице она скончалась.

Идет доследственная проверка.