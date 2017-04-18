«Заболеет и умрет». Читатели ProKazan.ru заволновались за жизнь медвежонка в отеле

В Министерстве лесного хозяйства прокомментировали содержание дикого животного на трассе возле отеля

Читатель Роман Ваганов опубликовал фото медвежонка из мини-зоопарка отеля «Малина», расположенного на трассе Казань - Набережные Челны. По словам мужчины, животное содержится в опасных для его жизни и здоровья условиях.

- Сам медвежонок в сезонной линьке, не сказал бы, что сильно упитанный, но не тощий, - рассказал ProKazan.ru Роман Ваганов. - Внешне вольер выглядит пристойно, но площадь вольера явно мала. Пол клетки выполнен из металлической решетки, а водоем отсутствует, в жару животное не сможет окунуться в воду! Это приведет к болезни и гибели зверя!

За комментарием мы обратились в Министерство лесного хозяйства. Выяснилось, что на содержание данного медвежонка ведомством было выдано разрешение.

- Действительно, в отеле содержится дикое животное, у организации есть все разрешительные документы, - прокомментировала начальник отдела биоразнообразия Министерства лесного хозяйства РТ Разиля Юсупова. - Медвежонок рожден в неволе, у него есть все необходимые прививки, паспорт. Существуют нормы содержания животных в неволе, наши специалисты выезжали на место с проверкой, размер клетки соответствует предписаниям. Вольер этого медвежонка всего на метр меньше, чем у взрослого медведя в Казанском зооботсаду.

Руководитель мотеля “Малина” Анна уверяет, что медвежонок содержится в хороших условиях: сейчас на улице холодно, а в будущем клетка будет расширяться.

- Сейчас не жара, чтобы устанавливать ему ванночку или купать! - сказала Анна. - При минусовой температуре говорить о том, что необходима ванная просто нельзя! У него просторный открытый вольер, плюс есть еще закрытый, где он спит. В будущем планируем расширять клетку, где и будет установлена ванночка. Медвежонок содержится по всем правилам, у нас есть все документы, а его меню составлено по всем рекомендациям специалистов.