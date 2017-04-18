В Росприроднадзоре РТ назвали причину, по которой на Волге произошел массовый мор рыбы

Недостаток кислорода в маловодной части водоема в Займище стал причиной массового мора рыбы в акватории Волги. Об этом сообщила главный специалист отдела надзора за водными и земельными ресурсами Управления Росприроднадзора по РТ Светлана Уразманова.

- Это связано с пониженным зимним подпорным уровнем Куйбышевского водохранилища. Учитывая, что нормальный уровень соответствует 53 метрам, на момент выезда этот показатель был на отметке 51,47 м. Поэтому при промерзании поверхности водоема и произошел массовый мор рыбы, - сказала Уразманова, передает «Татар-информ».

Напомним, 10 апреля в соцсетях очевидцы стали сообщать, что в акватории Волги в районе поселка Займище произошел массовый мор рыбы.

- На берегу Волги много мертвой рыбы и ондатры. Вот так умирает живое прямо сейчас. Несколько лет бьемся, чтобы размыть протоки, но бесполезно, - писали пользователи соцсетей.