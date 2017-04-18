«Антимонопольщики» отказалась от введения минимальной цены на пиво в России‍

Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) отказалась от предложения государственного регулирования цен на пиво, сообщает газета "Известия" в среду. Издание ссылается на новую редакцию проекта итогового доклада ФАС за прошлый 2016 год.

- В предыдущей версии документа служба подчеркивала, что отсутствие минимальной цены является барьером для рынка. Эксперты и производители считают, что установление такого минимума может стать способом "обеления" российской пивной отрасли, - говорится в сообщении.

Среди других препятствий для пивного рынка в ФАС называли увеличение ставки акциза на этот вид алкогольной продукции, отсутствие отдельного законодательного регулирования производства напитка, а также оборота и продажи пивобезалкогольной продукции, рост цен на импортные ингредиенты и ограничение на использование ПЭТ-упаковки.

Тем не менее, 18 апреля представители ФАС рассказали газете, что "данные утверждения не являются официальной позицией антимонопольного ведомства", и предложили ознакомиться с новой версией проекта доклада службы на официальном сайте.

В свою очередь представитель Минфина сообщил, что в ведомство не поступали запросы от отрасли об установлении минимальной розничной цены на пиво. В министерстве экономического развития отметили, что это предложение "требует дополнительного пояснения и проработки".