Наверх
МВД: в Казани за 2 месяца при помощи эвакуаторов похитили шесть автомобилей
14:07, сегодня1
В Казани к Кубку конфедераций появится четырехметровая стена из цветов
15:22, сегодня
В МВД назвали самые угоняемые иномарки в Татарстане
15:00, сегодня
В Казани на комбинате женщину насмерть придавило железобетонной плитой
14:46, сегодня1
Весеннее обострение краж
Татарстанцы смогут оплачивать садик без квитанции в офисах и онлайн-сервисах Сбербанка
14:27, сегодня
Застройщик ООО «Березовая роща», проектная декларация на палитра-казань.рф, ипотека от ПАО «Промсвязьбанк» на срок от 3 до 25 лет , сумма кредита от 500 000 до 20 млн рублей, первоначальный взнос от 0% под 13% годовых
Разбор от ProKazan.ru: как купить б/у автомобиль и не остаться в дураках
14:18, сегодня2
В Казани реконструкция Чеховского рынка может начаться в 2018 году
14:08, сегодня4
Любой казанец может получить сразу 7 пицц от ДОДО пицца, сделав всего одну фотографию
В Татарстане спасатели МЧС в водохранилище нашли окоченевший труп мужчины
13:33, сегодня7
МВД об угонщике Land Cruiser Prado на парковке "Парк Хауса": он нашел в куртке лишь ключи
12:59, сегодня7
В Казани запретили левый поворот на перекрестке улиц Волгоградская и Тунакова
12:26, сегодня17
ProKazan.ru посчитал, сколько стоит казанцу сходить в армию
Во время визита главы МЧС РФ Минниханов рассказал ему шутку про «Рубин»
11:56, сегодня8
В Казани стартовала третья волна продаж билетов на матчи Кубка конфедераций
11:22, сегодня11
«Ростелеком» запустил платформу информационно-библиотечных центров
11:09, сегодня
Tele2 бросает вызов: интервью с директором казанского филиала
"Зима близко": города на юго-востоке Татарстана завалило снегом‍
11:00, сегодня27
Спецпроект ProKazan.ru: чисты ли на руку "серые" автосервисы?
10:20, сегодня
В Казани нашли подростка, пропавшего 15 дней назад
09:07, сегодня6
В Казани пройдет одно из самых ярких событий в мире танцев «Pulse Dance Fest 2017» (6+)
В Татарстане водитель "Нижнекамскнефтехима" заявил о бомбе в автобусе и скором ее взрыве
08:46, сегодня6
"Вспышка" на пороховом заводе в Казани: есть пострадавшая
08:21, сегодня17
Сегодня в Казани ожидается +3 градуса и мокрый снег
06:15, сегодня1
Реки Казани, Москвы и Петербурга закроют на месяц из-за проведения Кубка конфедераций
18:46, 18.04.201720
Обзор тендеров: 129 млн на ремонт километра казанской дороги и уроки дружбы в школах
18:31, 18.04.201717
Казанская модель о том, как покорить Европу, показах на Эйфелевой башне и местной моде
18:23, 18.04.201718
Завтра АСВ начнет страховые выплаты клиентам Татагропромбанка
18:16, 18.04.20173
Под Казанью изъяли 46 тонн суррогата под видом известных марок
17:50, 18.04.201718
В Татарстан возвращается зима: в регионе ожидаются снег и гололед
17:02, 18.04.201724
Во время визита главы МЧС России Рустам Минниханов "приобрел" внедорожник за 5 млн рублей
16:52, 18.04.201737
В Казани из салона красоты украли вулканические камни за 30 тысяч рублей
16:32, 18.04.20179
Строительство второй линии метро в Казани: появился тендер на 56 млн рублей
16:22, 18.04.201714
В России возобновятся продажи внедорожника Mitsubishi Pajero
15:43, 18.04.201726
В Казани из ТЦ «Азино» эвакуировали посетителей из-за пакета с обувью
15:20, 18.04.20172
СМИ: в России впервые за два года упала цена на гречку
15:07, 18.04.201712
На улице Минская у директора компании из Mercedes украли 1,4 млн рублей, разбив в нем окно
14:51, 18.04.201722
Власти Казани отказались согласовывать акцию «Надоел» на улице Баумана
14:51, 18.04.201755
«Ростелеком» проведет в Казани «Звездную дорожку» для юных фигуристов Татарстана
14:27, 18.04.20172
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
14:15, 18.04.201727
Минниханов выложил в Instagram фото с собакой-спасателем МЧС
14:06, 18.04.201724
В Татарстане правнук зарубил свою прабабушку и сбежал
13:36, 18.04.20176
Политолог Белковский: «Без федерального центра Татарстан экономически не протянет»
13:28, 18.04.201743
Перекрытый участок Декабристов около Гагарина откроют к 15 июня, у ДК Химиков — осенью
13:25, 18.04.201716
АФИША ГРОМКИХ СОБЫТИЙ-2017: концерт "Басты", бои TNA и финальное шоу "Королевский цирк"
13:10, 18.04.2017
Огород, лабиринт и цветные камни. Как изменится парк Сыртлановой в Казани
12:55, 18.04.201720
СМИ: самолет с туристами из Казани не может вылететь из Анталии
12:20, 18.04.201716
Минниханов: "В РТ не зафиксировано случаев доведения детей до суицида через соцсети"
11:53, 18.04.201718
В Казани мужчина со шпагой ограбил домик в конном дворе
11:23, 18.04.201717
С 26 мая авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Казани в Симферополь
11:15, 18.04.20176
Центробанк подал иск о признании Татагропромбанка банкротом
11:10, 18.04.20173
На улице Голубятникова пьяная женщина устроила истерику из-за эвакуации ее Daewoo Matiz
10:52, 18.04.201723
Президент РТ: «Как бы из-за проигрыша «Рубина» у Ильсура Метшина сердце не остановилось»
10:48, 18.04.201739
В историческом центре Казани выставлен на торги комплекс зданий
10:19, 18.04.201722
Новое место: гриль-кафе в Казани с быстрыми бургерами и ироничными комиксами на стене
10:10, 18.04.201712
У казанского пляжа "Локомотив" построят "условно-бесшумную" вертолетную площадку
09:49, 18.04.201723
Казань встретила вторую премию TMTV
09:35, 18.04.20177
В Казани из школы эвакуировали тысячу человек из-за коробки с разорванной игрушкой
09:31, 18.04.201713
В Татарстане на Каме перевернулась самодельная лодка: двое погибли
08:59, 18.04.201711
Видео с бабушками на квадроцикле из татарстанской деревни стало хитом соцсетей
08:33, 18.04.20177
Житель Зеленодольска погиб в утонувшей в озере "Ладе" вместе с двумя пассажирками
08:19, 18.04.201719
Сегодня в Казани ожидается 4 градуса тепла
06:15, 18.04.2017
В Татарстане появится первое в России мусульманское телевидение
18:47, 17.04.201799
В Казани хотят "переделать" Площадь Свободы, чтобы "оживить" ее для туристов
18:09, 17.04.201762
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Казани на комбинате женщину насмерть придавило железобетонной плитой

В Казани на комбинате женщину насмерть придавило железобетонной плитой
16+
Фото: ProKazan.ru

Накануне в Казани на территории ООО «Казанский домостроительный комбинат» по улице Аделя Кутуя погибла 54-летняя отделочница железобетона. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Сообщается, что в момент, когда женщина занималась обработкой продукции на предприятии, оборвался трос подъёмного крана. 

- В это же время на предприятии производилась отгрузка плит.  В какой-то момент трос подъемного крана оборвался, плита упала на продукцию, которая стала падать и накрыла работницу предприятия, - рассказали в Следственном комитете.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте происшествия проводится проверка. Расследование уголовного дела продолжается.

Элина Валеева, 19.04.2017, 14:46
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин19 апреля 2017, 15:19
Не приведи Господь,смерть приняла лютую
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-43-21, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани