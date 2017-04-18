В Казани на комбинате женщину насмерть придавило железобетонной плитой

Накануне в Казани на территории ООО «Казанский домостроительный комбинат» по улице Аделя Кутуя погибла 54-летняя отделочница железобетона. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Сообщается, что в момент, когда женщина занималась обработкой продукции на предприятии, оборвался трос подъёмного крана.

- В это же время на предприятии производилась отгрузка плит. В какой-то момент трос подъемного крана оборвался, плита упала на продукцию, которая стала падать и накрыла работницу предприятия, - рассказали в Следственном комитете.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте происшествия проводится проверка. Расследование уголовного дела продолжается.