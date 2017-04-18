МВД: в Казани за 2 месяца при помощи эвакуаторов похитили шесть автомобилей

К примеру, владельцы эвакуаторов в погоне за прибылью даже не проверяют документы у того, кто их вызвал - владелец это авто или кто

В Казани в период с февраля по март этого года при помощи эвакуаторов похитили шесть автомобилей, об этом сегодня сообщил начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта Управления уголовного розыска МВД по РТ Джавид Гасанов, их все нашли в пунктах приема металла.

- Эвакуаторы угонщики заказывали по телефону. К примеру, была одна девушка, она видела брошенные автомобили, заказывала эвакуатор - как будто довезти до сервисной мастерской, а на самом деле привозили в пункт приема металла, где их утилизировали, - рассказал представитель МВД.

По словам Джавида Гасанова, владельцы эвакуаторов в погоне за прибылью даже не проверяют документы у того, кто их вызвал - владелец это авто или кто.

- При этом водители эвакуаторов не привлекаются к ответственности, максимум - штраф. Мы стремимся к том, чтобы их можно было привлечь хотя бы к административной ответственности, - отметил начальник отдела МВД.

Что касается наказаний для пунктов приема металла, куда часто отвозят украденные автомобили, то в МВД собирают документы и направляют в суд, чтобы лишать их лицензии.

- Пока лишений лицензий не было, но эта практика формируется вот только сейчас. При этом все-таки сейчас есть устная договоренность с пунктами приема металла, они нам сообщают о подозрительных автомобилях, - заверил Джавид Гасанов.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал об одном из таких преступлений - в Казани во дворе дома по улице Бигичева 16-летний школьник и его 20-летний друг похитили темно-красный Ford Escort (1997 года производства), после чего сдали его в пункт приема металлолома. В ходе расследования автомобиль в разобранном состоянии был найден в пункте приема металла на улице Портовая.