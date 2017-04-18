В Казани нашли подростка, пропавшего 15 дней назад

В Казани накануне нашли пропавшего 15 дней назад 17-летнего Сергея Т., об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

- Подростка, который ушел из дома 4 апреля, нашли в автомойке на улице Дубравная, никаких преступлений в отношении него не совершалось, - рассказали ProKazan.ru.

Идет проверка.