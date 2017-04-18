«Ткнули пальцем и осудили!». Жители РТ борются за свободу парня, обвиняемого в насилии

Родные парня уверены, что прокурор манипулировал свидетельскими показаниями

В редакцию ProKazan.ru обратились родные 25-ти летнего Ильдара Саллямова, которого обвинили в надругательстве над 39-летней женщины. Решением судьи Кайбицкого района Саллямов осужден на 4 года потому, что потерпевшая указала на него пальцем.

Преступление было совершено 26 октября 2015 года. 39-летняя жительница Кайбицкого района возвращалась домой, когда на нее вдруг напал насильник. После случившегося женщина обратилась в полицию.

- По подозрению в преступлении был задержан мой братик, - рассказывает сестра осужденного Гульшат Нигматзянова. - У следствия не было ни одного доказательства, кроме опознания самой потерпевшей. Причем опознала его якобы по голосу!

Как рассказала ProKazan.ru мать молодого человека Гульсина Саллямова, Ильдар и потерпевшая виделись и разговаривали в полиции до задержания. Лишь на второй встрече следователи провели процесс опознания с протоколом. И тогда женщина указала на парня.

- Ильдар проходил детектор лжи, - говорит Гульсина Саллямова. - При этом с результатами его сразу не ознакомили, а стали пугать тем, что детектор показал, что он нервничал. Уже позже мы выяснили, что полиграф ничего не показал.

Родные Ильдара уверены в том, что дело сфабриковано, а следователю просто важно закрыть дело.

- Никаких генетических следов Ильдара, ни частичек ее одежды на нем обнаружено не было. У женщины ни одного синяка, никаких следов побоев. Она не видела нападающего, описала лишь его одежду: брюки без пуговиц и замков. Но такой одежды у него и нет, разве что подштанники, но кто гуляет в подштанниках?!

Сестра Ильдара возмущается, что никто не берет во внимание презумпцию невиновности.

- Человек оказался на скамье подсудимых потому, что следователю нужно закрыть дело! По презумпции невиновности Ильдар не должен доказывать, что он не виноват. Сторона обвинения должна доказать, что он виновен. Мы были уверены, что его оправдают!

Родные подсудимого заподозрили прокурора в манипулировании показаниями свидетелей. В день преступления Ильдар якобы должен был встретиться со знакомой Анной (имя изменено - прим. ред), но отменил встречу по телефону. В ее показаниях засомневался адвокат и настоял на повторном допросе, однако девушка не пришла на заседание после звонка гособвинителя, потому что ей “своих проблем хватает”.

- Анна изначально говорила, что Ильдар ей звонил и сказал, что не сможет прийти к ней, - продолжает мать. - Наш адвокат запросил детализацию звонков, и выяснилось, что они вообще в тот день не разговаривали! Адвокат ходатайствовал о том, чтобы ее еще раз допросили в суде, на что судом было отказано.

За комментарием мы обратились в прокуратуру Кайбицкого района. Младший советник юстиции Руслан Загрутдинов опровергнул обвинения родных парня, и считает, что вина подсудимого полностью доказана.

- Дело рассматривалось долго, скурпулезно, - прокомментировал Руслан Загрутдинов. - Сначала проводились проверочные мероприятия, отрабатывался весь возможный контингент. Понимаете, для маленькой деревни это весьма резонанское преступление. Главным доказательством послужило то, что потерпевшая опознала парня, не доверять ей оснований нет. Других доказательств при такой категории преступлений не добыть.

При таких доказательствах молодого человека осудили на 4 года. Приговор в законную силе не вступил, и защита намерена обжаловать приговор в Верховном суде.

Это уже не первое дело, когда суд фактически при отсутствии прямых доказательств принимает сторону обвинения. Так в феврале мы писали о том, как девственница обвинила таксиста в изнасиловании. Тогда Советский районный суд осудил мужчину на 4 года, хотя было доказано, что девочка даже не имела контакта с мужчинами. Позднее Верховный суд РТ отменил приговор Советского суда, вернув дело на повторное рассмотрение.

Адвокат по уголовным делам Руслан Нагиев подтвердил, что судебная практика при половых преступлениях действительно иногда бывает несправедлива.

- Я не скажу, что это какая-то судебная установка, но иногда действительно сталкиваешься с такими решениями, - сказал Руслан Нагиев. - Такие нарушения часто происходят в районах. Иногда это упущение адвоката, который не доводит дело до конца, не отстаивает свою правоту и идет на поводу у следствия. По УК все доводы, которые не являются фактами против, трактуются только в пользу подсудимого.



Чтобы признать человека виновным, одних показаний потерпевшего, конечно же, недостаточно. Должны быть и побои или, к примеру, разорванная одежда. Бывает так, что один раз человек даст признательные показания, а затем откажется. Тогда в основу материалов дела следователь может приложить их, даже если позже обвиняемый от них отказался.

Руслан Нагиев в таких случаях рекомендует не отчаиваться и подавать апелляцию. Идти стоит вплоть до Европейского суда по правам человека.