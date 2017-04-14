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В поселке Мирный нашли труп мужчины без головы

В поселке Мирный нашли труп мужчины без головы
16+
Фото: скриншот видео "Эфир24"

В казанском поселке Мирный напротив местной церкви подростки нашли обезглавленное тело мужчины, который находился в розыске с 5 января 2017 года, сообщил ProKazan.ru источник.

- Мужчина, который скончался около 3-х месяцев назад, был найден 15 апреля в 15 часов в овраге по улице 7-я Давликеевская, - сказали ProKazan.

Подростки обнаружили тело мужчины без головы и руки. По предварительным данным, тело мертвого человека обглодали бездомные собаки. Полицейским удалось установить личность мужчины.

- Мужчина пропал после того, как решил уйти из дома из-за ссоры с женой, - сообщил источник.

В настоящее время выясняется причина смерти мужчины, идет проверка. 

Элина Валеева, 17.04.2017, 11:56
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Гость17 апреля 2017, 12:03
Без руки и головы?
Ну ладно руку обголодать, её собака хоть обхватить зубами может, а голову то каким образом оторвали? Прямо по линии горла что ли отгрызли?
Да и вообще, зачем собакам отгрызать голову? Там есть то особо нечего, кожа да череп.

Че то мутно, по-моему...
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Горожанин17 апреля 2017, 12:09
Совсем не Мирный!
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Горожанин17 апреля 2017, 12:14
А что это, если не мирный?
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