В поселке Мирный нашли труп мужчины без головы

В казанском поселке Мирный напротив местной церкви подростки нашли обезглавленное тело мужчины, который находился в розыске с 5 января 2017 года, сообщил ProKazan.ru источник.

- Мужчина, который скончался около 3-х месяцев назад, был найден 15 апреля в 15 часов в овраге по улице 7-я Давликеевская, - сказали ProKazan.

Подростки обнаружили тело мужчины без головы и руки. По предварительным данным, тело мертвого человека обглодали бездомные собаки. Полицейским удалось установить личность мужчины.

- Мужчина пропал после того, как решил уйти из дома из-за ссоры с женой, - сообщил источник.

В настоящее время выясняется причина смерти мужчины, идет проверка.