В Казани избрали «старого» нового муфтия Татарстана

Решение было принято единогласно

Сегодня, 17 апреля, на съезде ДУМ РТ муфтий Татарстана Камиль Самигуллин был переизбран на новый срок, передает «Бизнес Online».

Сообщается, что решение было принято единогласно. В своей предвыборной речи муфтий Татарстана рассказал о задачах на ближайшие четыре года.

Отметим, что в мероприятии приняли участие более 1100 имамов со всей республики, в том числе и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он призвал гостей проголосовать за Камиля хазрата, которого он обозначил как лучшего религиозного деятеля.

Кстати, кроме муфтия имамам сегодня предстоит избрать главного казыя (шариатского судью). Действующий казый Джалиль Фазлыев также безальтернативный кандидат, а вот на пост первого заместителя муфтия претендуют два человека: мухтасиб Советского района Казани Рустем Валиуллин и имам мечети «Кул Шариф Ильфар Хасанов.