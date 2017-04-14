В Татарстане нашли повешенным парня, которого искали с осени

Около Набережных Челнов нашли повешенным на дереве 26-летнего парня, которые пропал в ноябре 2016 года, об этом сообщили активисты в соцсетях.

После долгих поисков накануне тело пропавшего нашли в одном из оврагов деревни Малая Шильна. Одна из версий - самоубийство.

Идет расследование.