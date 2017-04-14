В Татарстане разыскивают женщину, подкинувшую новорожденного ребенка

В Нурлате полиция разыскивает женщину, которая подкинула младенца в больницу. Девочка, предположительно, родилась в домашних условиях, сообщает местная газета "Дружба".

По данным СМИ, новорожденную девочку женщина принесла вечером 12 апреля в приемный покой Нурлатской центральной райбольницы, после чего убежала.

Новорожденной на тот момент было около 5-10 дней. Вес 3,8 кг. Ребенок, предположительно, был рожден в домашних условиях, так как пуповина была перевязана тесьмой.

Отдавая ребенка, женщина ничего не сказала медикам. Те заявили в полицию, которая сейчас разыскивает женщину.

- Приметы женщины подкинувшей ребенка: на вид 20-21 год, низкого роста до 160 см, нормального телосложения, лицо круглое, волосы прямые, ниже плеч темного цвета без челки, нос немного картошкой, спинка носа прямая. Была одета: темная либо синяя куртка балоньевая, джинсы синие, на плече маленькая сумка. При наличии информации о разыскиваемой или лицах, схожих по ориентировке, просим сообщить по адресу: Нурлат, ул.Нурлатская, д. 7, номер дежурной части 8(74345) 2-11-25, - говорится в сообщении.