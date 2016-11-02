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Под Казанью задержали мужчину, надругавшегося над девочкой из Украины на кладбище

Под Казанью задержали мужчину, надругавшегося над девочкой из Украины на кладбище
16+
Фото: портал ProKazan.ru

В Зеленодольске задержали 39-летнего мужчину, который в феврале этого года надругался на кладбище над 13-летней девочки из Украины. Об этом сообщает zpravda.ru.

Преступление случилось 2 февраля в районе 21 часов на городском кладбище на окраине Зеленодольска, в полицию города обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь.

Преступник напал на улице на девочку и, несмотря на ее сопротивление, утащил в район городского кладбища, где надругался. Личность насильника удалось установить. Им оказался местный житель, недавно вернувшийся из колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление. 

По данному факту было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет".

Задержать подозреваемого удалось только 15 апреля. Сейчас продолжается расследование.

ProKazan.ru, 16.04.2017, 10:10
Тэги: Происшествия, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин16 апреля 2017, 10:25
Так он ей просто за донбасс отомстил
4
1
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Горожанин16 апреля 2017, 10:33
В ответ на комментарий пользователя
Так он ей просто за донбасс отомстил
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Ты д/*б - яркий предстааитель деградирующего общества. Я имел тебя. Знай это всегда, и потомству рассказать не забудь.
2
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Горожанин16 апреля 2017, 10:40
Это изверг,душегубец и человек мешающий обществу. Третий раз исключить навсегда.
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Горожанин16 апреля 2017, 10:40
Молодцы полицаи! Нашли мразь! Ублюдку кутак отрезать
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Горожанин16 апреля 2017, 10:43
и как та девочка там одна оказалась на кладбище? где были родители?
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Горожанин16 апреля 2017, 10:45
В ответ на комментарий пользователя
Так он ей просто за донбасс отомстил
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тебя надо за донбас так. А она просто ребенок , безащитный. Урода -насильника кастрировать и сменить ему пол.
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