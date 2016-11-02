Под Казанью задержали мужчину, надругавшегося над девочкой из Украины на кладбище

В Зеленодольске задержали 39-летнего мужчину, который в феврале этого года надругался на кладбище над 13-летней девочки из Украины. Об этом сообщает zpravda.ru.

Преступление случилось 2 февраля в районе 21 часов на городском кладбище на окраине Зеленодольска, в полицию города обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь.

Преступник напал на улице на девочку и, несмотря на ее сопротивление, утащил в район городского кладбища, где надругался. Личность насильника удалось установить. Им оказался местный житель, недавно вернувшийся из колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет".

Задержать подозреваемого удалось только 15 апреля. Сейчас продолжается расследование.