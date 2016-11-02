В Татарстане резко выросло количество людей, которые берут ипотеку

В Татарстане за 1 квартал 2017 года зарегистрировано 21 439 ипотек, в 2016 году за это же время было зарегистрировано 14 241 ипотека. Из них рост договорных ипотек составил 160,3 процента (4 212 – в 2017 году, 1 618 – в 2016 году), социальных ипотек - 23,2 процента (1 983 – в 2017 году, 1609 – в 2016 году, сообщает пресс-служба Росеестра РТ.

Если рассматривать сделки по ипотечному кредитованию по видам объектов недвижимого имущества, то данные показатели выглядят следующим образом:

- количество сделок с нежилыми помещениями увеличилось на 15,9 процента (1 042 – в 2017 году, 899 – в 2016 году);

- количество сделок с жилыми помещениями осталось почти на прежнем уровне (9 103 – в 2017 году, 9 195 – в 2016 году),

- количество сделок с земельными участками уменьшилось на 14% (2 882 – в 2017 году, 3 353 – в 2016 году).

Всего за три месяца этого года было зарегистрировано ипотек по кредитным сделкам 13 027 на общую сумму 44 316 090 205 рублей.