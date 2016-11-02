Наверх
280 миллионов, MERSEDES-BENZ и дома: сколько заработали и нажили депутаты Госдумы РФ от РТ
09:08, сегодня34
Пожар в историческом заброшенном здании на Марджани: в МЧС назвали вероятную причину
12:59, сегодня
35 улиц Казани, на которых в ближайшее время будет ограничено движение
09:56, сегодня12
В Татарстане резко выросло количество людей, которые берут ипотеку
08:48, сегодня26
В Казани пройдет одно из самых ярких событий в мире танцев «Pulse Dance Fest 2017» (6+)
В выходные в Казани станет прохладнее, ожидается дождь, гололед и мокрый снег
06:15, сегодня7
Застройщик ООО «Березовая роща», проектная декларация на палитра-казань.рф, ипотека от ПАО «Промсвязьбанк» на срок от 3 до 25 лет , сумма кредита от 500 000 до 20 млн рублей, первоначальный взнос от 0% под 13% годовых
Сегодня ночью по улицам Казани провезут самoлет Tу-144
22:08, 14.04.201742
Стали известны доходы Путина и Медведева в 2016 году
18:59, 14.04.201754
Оформи ОСАГО в страховом центре «Гвардейский» - получи огнетушитель в подарок
В Казани арестовали главу Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана
18:21, 14.04.201711
В Казани из-за весеннего дождя зафиксированы пробки в 8 баллов
18:00, 14.04.201721
Завтра в Казани ожидается дождь и +6 градусов
17:45, 14.04.20171
Додо Пицца угощает пиццей (0+)
СМИ: четверть семей в России не оформляют материнский капитал
17:32, 14.04.201711
В Татарстане нашли подростков, которые смеялись над женщиной, повисшей на краю балкона
16:59, 14.04.201724
Клиенты Татфондбанка поедут просить деньги у Путина с Казанской иконой Божией Матери
16:46, 14.04.201744
Как в Казани сыграть свадьбу, за которую не будет стыдно
Подозреваемый в разгроме Ново-Татарского кладбища в Казани заявил о побоях в СИЗО
16:37, 14.04.201731
СМИ: региональным чиновникам могут разрешить работать до 70 лет‍
16:17, 14.04.201728
В Казани на перехватывающей парковке возле Энерго заработает прокат велосипедов
15:41, 14.04.201717
Казанцы смогут поменять шины в официальном сервисе по цене обычной шиномонтажки
В Казани у рабочего при Кабинете министров РТ похитили все колеса с его Mercedes
15:40, 14.04.201724
В РТ спустя год выпустили на свободу экс-полицейского, застрелившего свою жену
15:09, 14.04.201723
В Казани объявили в розыск подростка, ушедшего из дома 10 дней назад
14:59, 14.04.20176
«60 процентов успеха любой свадьбы - это хорошие музыканты. То есть мы!»
Православная церковь обратилась в полицию: в Казани у нее украли решетку от ливневки
14:30, 14.04.201712
Директор Раифского заповедника о парке кошек: если строить, то в формате зверинца
14:28, 14.04.20174
Имена Ренат и Эльмира не попадут под запрет: Госдума одобрила поправки в законопроект
14:27, 14.04.20177
«Быть или не быть»: в новом проекте ТВ-3 зрители решат, какие сериалы будет снимать канал
В Зеленодольске на 9 мая одним залпом в небо запустят 2200 салютов
14:00, 14.04.20176
В парке Горького «скорая», приехавшая на вызов, провалилась в фонтан
13:49, 14.04.201722
Помощник создателя Зилантов у «Чаши» покинул пост замминистра строительства РТ‍
13:25, 14.04.201713
Подробности смертельного ДТП в Бугульме: парни на Hyundai пытались скрыться от погони
12:41, 14.04.201723
Страшная находка: под Казанью нашли мертвой очередную девушку
12:19, 14.04.20175
Активист из Казани предложил отменить «Евровидение-2017»
11:54, 14.04.201728
СКР возбудил уголовное дело на главу исполкома одного из районов Татарстана
11:35, 14.04.201720
В Татарстане шестеро на дороге обстреляли "Ладу" и потребовали у водителя 100 тыс рублей
11:28, 14.04.201717
Фильм «Армагеддон» не лишен здравого смысла: эксперт о метеоритах-убийцах и находках в РТ
11:25, 14.04.20177
В мэрии Казани объяснили, почему в городе прошел несогласованный митинг против террора
11:07, 14.04.201726
В Татарстане в утреннем ДТП погиб 27-летний парень
10:32, 14.04.20174
В Татарстане осудили 25-летнего мужчину, который надругался над прохожей
10:31, 14.04.20174
В Казани разбилась девушка, упавшая с 16 этажа
10:19, 14.04.201727
В этом году в Татарстане из аварийных домов в новые квартиры переедут 749 жителей
09:41, 14.04.201721
В Казани родители назвали своих детей Доминик, Лукерья и Адам
09:01, 14.04.201713
«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Станиславом Галимовым
08:44, 14.04.20174
Виталий Мутко: «Казань никогда не вызывала тревог и опасений»
08:20, 14.04.201712
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и +12 градусов
06:16, 14.04.20171
Прокуратура Татарстана: компания "Просто молоко" сливала сточные воды в реку Ик
20:15, 13.04.201720
Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017»
19:10, 13.04.201753
Завтра в Казани ожидается дождь и 12 градусов тепла
18:45, 13.04.20171
Казанцев напугали сообщениями о педофиле около музыкальной школы
17:30, 13.04.201715
В Челнах осудили парня, который убил свою девушку, прочитав ее переписку в телефоне
16:43, 13.04.201727
СКР об убийце приемщика металла в Казани: он признал вину
16:39, 13.04.20175
Новый пешеходный фонтан, смотровая башня и памп-трек: что появится в Казани этим летом
16:00, 13.04.201740
Минимальная цена бутылки водки составит 205 рублей
15:59, 13.04.201739
В Татарстане директор фирмы не уплатил налоги на 21 млн рублей
15:42, 13.04.201719
В МВД сообщили, в чем подозревают президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ
15:37, 13.04.20179
В Казани в 2018 году пройдет чемпионат мира по пляжному гандболу
15:16, 13.04.201719
Казанский банк "Спурт" уменьшил лимит выдачи наличных с 50 до 30 тысяч рублей
14:53, 13.04.201739
В Минобразе РТ ответили на критику Гафурова, рассказав, где учились дети главы ведомства
14:24, 13.04.201722
В Казани загорелась машина с женщиной и детьми в салоне
13:47, 13.04.201720
В Татарстане возбудили дела на двух мужчин, угрожавших взорвать больницу и дом
12:44, 13.04.20172
Жители поселков Казани рассказали о проблеме пробок, сняв пародийный клип на хит "Грибов"
12:33, 13.04.201732
В понедельник Минниханов назовет кандидатуру на пост нового премьер-министра РТ
12:05, 13.04.201752
Полиция задержала президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина
11:40, 13.04.201712
Отменят ли чартеры в Турцию? ProKazan.ru о странах, куда уже собрались лететь казанцы
11:35, 13.04.201718
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Татарстане резко выросло количество людей, которые берут ипотеку

В Татарстане резко выросло количество людей, которые берут ипотеку
16+
Фото: портал ProKazan.ru

В Татарстане  за 1 квартал 2017 года зарегистрировано 21 439 ипотек, в 2016 году за это же время было зарегистрировано 14 241 ипотека. Из них рост договорных ипотек составил 160,3 процента (4 212 – в 2017 году, 1 618 – в 2016 году), социальных ипотек - 23,2 процента (1 983 – в 2017 году, 1609 – в 2016 году, сообщает пресс-служба Росеестра РТ.

Если рассматривать сделки по ипотечному кредитованию по видам объектов недвижимого имущества, то данные показатели выглядят следующим образом:

- количество сделок с нежилыми помещениями увеличилось на 15,9 процента (1 042 – в 2017 году, 899 – в 2016 году);

- количество сделок с жилыми помещениями осталось почти на прежнем уровне (9 103 – в 2017 году, 9 195 – в 2016 году),

- количество сделок с земельными участками уменьшилось на 14% (2 882 – в 2017 году, 3 353 – в 2016 году).

Всего за три месяца этого года было зарегистрировано ипотек по кредитным сделкам 13 027 на общую сумму 44 316 090 205 рублей.

Женя Потехина, 15.04.2017, 08:48
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин15 апреля 2017, 09:07
Ложь, наглая ложь, статистика. B-|
1
10
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 09:11
Наверное, потому что средняя зарплата 36 000..... 8-*
0
11
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 09:23
Какие перемены нас ждут
0
1
Согласны с автором?
Правдоед15 апреля 2017, 09:27
Не за горами следующая волна просроченной задолженности людей, банки свое дело знают, расслабиться не дают.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 09:32
Народ берет ипотеку при зарплате 30 тысяч, и платит 15-20 на нее, в итоге вынужден существовать на жалкие 10 тыс в мес как нищий... Вот они наши реалии, когда купить даже смартфон ему придется с рассрочкой на год... А продукты это уже только макароны и картошка, раз в мес кусочек мяса..
Жалкое существование...
Лучший комментарий
2
36
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 09:47
Ипотека это узаконенное раПство. С какой стати стали больше брать ипотеку при экономическом кризисе и снижение доходов. Вероятно такими статьЯми пытаются подогреть спрос на рынке недвиги.
2
15
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 09:56
В ответ на комментарий пользователя
Народ берет ипотеку при зарплате 30 тысяч, и платит 15-20 на нее, в итоге вынужден существовать на жалкие 10 тыс в мес как нищий... Вот они наши реалии, когда купить даже смартфон ему придется с рассрочкой на год... А продукты это уже только макароны и картошка, раз в мес кусочек мяса..
Жалкое существование...
Развернуть
люди само себе жизнь такую выбрали значит им нравится когда ноги об них вытирают
5
9
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 09:58
Полностью согласна с предыдущими ораторами
1
5
Согласны с автором?
Дюма15 апреля 2017, 10:01
Просто люди предпочитают деньги вкладывать не в банк,не в золото, не в доллары, а в недвижимость-это чуть выгоднее и полезнее-ведь конечным этапом всех накоплений является коттедж с землёй как максимум или квартира как минимум.
7
3
Согласны с автором?
вова15 апреля 2017, 10:04
Навального в президенты!
10
17
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 10:07
пусть сбербанк сделает у нас ставки как в Чехии будет ещё больше, ато дерут у людей последнее
2
3
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 10:17
. Идёт съезд Единой России. Путин: - Господа, настали тяжелые времена, вынужден сообщить вам,что в 2016 году у вас не будет хватать денег на мясные продукты. Что вы будете делать? Зал молчит. Тут встаёт один мужик и говорит: - Будем работать 10 часов в сутки! Путин: - Ладно. В 2017 году у вас не будет денег на молочные продукты. Что будете делать? Опять тишина, потом встаёт тот же мужик: - Будем работать 16 часов в сутки! Путин: - А в 2018 году у вас не будет даже хлеба! Что будете делать? Опять встаёт тот же мужик: - Будем работать круглосуточно.Путин: - Молодец, россиянин! Так держать! А можно ли узнать, где выработаете? - Могилы копаю, Владимир Владимирович!!!
1
13
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 10:20
В ответ на комментарий пользователя
Просто люди предпочитают деньги вкладывать не в банк,не в золото, не в доллары, а в недвижимость-это чуть выгоднее и полезнее-ведь конечным этапом всех накоплений является коттедж с землёй как максимум или квартира как минимум.
Развернуть
:-D:-D:-D
1
1
Согласны с автором?
Дюма15 апреля 2017, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
. Идёт съезд Единой России. Путин: - Господа, настали тяжелые времена, вынужден сообщить вам,что в 2016 году у вас не будет хватать денег на мясные продукты. Что вы будете делать? Зал молчит. Тут встаёт один мужик и говорит: - Будем работать 10 часов в сутки! Путин: - Ладно. В 2017 году у вас не будет денег на молочные продукты. Что будете делать? Опять тишина, потом встаёт тот же мужик: - Будем работать 16 часов в сутки! Путин: - А в 2018 году у вас не будет даже хлеба! Что будете делать? Опять встаёт тот же мужик: - Будем работать круглосуточно.Путин: - Молодец, россиянин! Так держать! А можно ли узнать, где выработаете? - Могилы копаю, Владимир Владимирович!!!
Развернуть
Коммунизм надо внедрять,а в могилу надо закапывать старую мораль деятелей перестройки которые ради сохранения накопленных богатств потрогали всех и даже средних раззорили
2
3
Согласны с автором?
Сергей15 апреля 2017, 10:29
В ответ на комментарий пользователя
пусть сбербанк сделает у нас ставки как в Чехии будет ещё больше, ато дерут у людей последнее
Развернуть
Я тоже в курсе этого, и это не только в Чехии, Сбербанк и его дочки есть во всех крупных городах гейропы и кредиты там в среднем 4% !!! Ну там конкуренция другая, нах пошлют, а тут что хотят то и творят, народ же хавает и молчит!
3
6
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
Коммунизм надо внедрять,а в могилу надо закапывать старую мораль деятелей перестройки которые ради сохранения накопленных богатств потрогали всех и даже средних раззорили
Развернуть
"Старое", "новое", "внедрят", опять те же коммунисты перестройку затеяли чтоб народ обворовать под новыми лозунгами.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 11:07
В ответ на комментарий пользователя
Ложь, наглая ложь, статистика. B-|
Развернуть
Никто из твоих знакомых не взял ипотеку? Это самая точная статистика.:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
Навального в президенты!
Развернуть
Фиг тебе на рыло
4
1
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
"Старое", "новое", "внедрят", опять те же коммунисты перестройку затеяли чтоб народ обворовать под новыми лозунгами.
Развернуть
Я за коммунизм.Квартиру можно было бесплатно получить.
1
2
Согласны с автором?
Ты идиот15 апреля 2017, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
пусть сбербанк сделает у нас ставки как в Чехии будет ещё больше, ато дерут у людей последнее
Развернуть
Для кредитов в Евро и в Долларах на территории России точно такой же процент
0
0
Согласны с автором?
Гость15 апреля 2017, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Народ берет ипотеку при зарплате 30 тысяч, и платит 15-20 на нее, в итоге вынужден существовать на жалкие 10 тыс в мес как нищий... Вот они наши реалии, когда купить даже смартфон ему придется с рассрочкой на год... А продукты это уже только макароны и картошка, раз в мес кусочек мяса..
Жалкое существование...
Развернуть
По количеству машин в городе видно, как на 10 тыщ существую те кто в других темах подымают вой по дорогам и парковкам, лицимеры несчастные
1
4
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Навального в президенты!
Развернуть
Один раз уже выбрали народного президента....
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Ипотека это узаконенное раПство. С какой стати стали больше брать ипотеку при экономическом кризисе и снижение доходов. Вероятно такими статьЯми пытаются подогреть спрос на рынке недвиги.
Развернуть
Я брал ипотеку, расплатился, живу в своей квартире и никому не должен. Я в рабстве? Иди работай и зарабатывай, или мыкайся без своего угла и продолжай всем ныть про рабство.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Навального в президенты!
Развернуть
Навральный обосрется, но президентом никогда не будет
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 12:34
На какие шиши берут интересно..............

40% наемных работников в России оказались бедняками

11 млн работающих россиян оказались бедняками, а доходы 3 млн работников настолько малы, что люди фактически живут в нищете..........

Расчеты проводились по крупным и средним организациям, в том числе и бюджетного сектора. В исследованиях не учитывались работники малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Границей, за которой человек превращается в нищего, по мнению исследователей, является прожиточный минимум - примерно 10 тысяч рублей. Работник, который зарабатывает 1-2 прожиточных минимума – это бедняк, способный прокормить только самого себя. Такую зарплату получают около 8 млн россиян. Обе категории в сумме составляют почти 40% наемных работников...........
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
Просто люди предпочитают деньги вкладывать не в банк,не в золото, не в доллары, а в недвижимость-это чуть выгоднее и полезнее-ведь конечным этапом всех накоплений является коттедж с землёй как максимум или квартира как минимум.
Развернуть
Это вклад в карман банка.откройте калькулятор ипотеке. 2.5 ляма на 30лет под 12% процентов это платёж по 22т в конце вы заплатите 870000 примерно. Хотя если откладывать под проценты в банк 22т вы накопите лет за 7
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани