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В РТ спустя год выпустили на свободу экс-полицейского, застрелившего свою жену

В РТ спустя год выпустили на свободу экс-полицейского, застрелившего свою жену
16+
Фото: vk.com

Набережночелнинский суд принял решение выписать из психо-неврологического диспансера бывшего заместителя начальника отдела МВД по Тукаевскому району 38-летнего Рената Гизатуллина, который застрелил свою жену из охотничьего ружья. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».

Сообщается, что суд признал экс-полицейского невменяемым и отправил на лечение, а спустя год пребывания в медучреждении мужчину выписали. Теперь он будет лечиться амбулаторно.

Напомним, резонансное дело произошло два года назад. 23 февраля около четырех утра полицейский застрелил свою жену Наталью «на почве внезапно возникшей ссоры». В момент убийства кроме супругов в квартире находились их малолетние дети - дочь-первоклассница и двухлетний сын.

Спустя несколько дней Ренат Гизатуллин на допросе у следователя начал давать показания. Гизатуллин рассказал, что с женой у него давно были плохие отношения, и они хотели развестись: поделить квартиру, машину.  Причиной для частых ссор стал любовный треугольник.

Наталья призналась, что у нее, когда Ренат был в командировке, завязался роман с другим мужчиной.

Вот и в тот злополучный вечер, когда у супругов в гостях находились давние друзья – супружеская пара из Казани, –  вновь вспыхнула ссора, и Ренат в гневе, разгоряченный алкоголем, вытащил из сейфа охотничий карабин «Сайга». Друг растерялся и не смог его остановить, вырвать из рук оружие.

Элина Валеева, 14.04.2017, 15:09
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин14 апреля 2017, 15:27
вот она справедливость!!!!
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7
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Горожанин14 апреля 2017, 15:28
И каким образом невменяемого взяли на работу в органы???
0
10
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Горожанин14 апреля 2017, 15:30
То есть теперь невменяемый Ренат Гизатуллин на свободе? За убийство всего-то год провел в психушке. Усматриваются коррупционные мотивы...
Лучший комментарий
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17
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Дюма14 апреля 2017, 15:42
и теперь опять(работа.работа
0
2
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шом14 апреля 2017, 15:50
Сериал "Карп" в живую:-)
0
1
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Горожанин14 апреля 2017, 16:00
Не удивлюсь если его восстановят на службе. Система своих не забывает.
0
3
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яя14 апреля 2017, 16:07
Детей ему только не отдавайте(!)(!)
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