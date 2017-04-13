В РТ спустя год выпустили на свободу экс-полицейского, застрелившего свою жену

Набережночелнинский суд принял решение выписать из психо-неврологического диспансера бывшего заместителя начальника отдела МВД по Тукаевскому району 38-летнего Рената Гизатуллина, который застрелил свою жену из охотничьего ружья. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».

Сообщается, что суд признал экс-полицейского невменяемым и отправил на лечение, а спустя год пребывания в медучреждении мужчину выписали. Теперь он будет лечиться амбулаторно.

Напомним, резонансное дело произошло два года назад. 23 февраля около четырех утра полицейский застрелил свою жену Наталью «на почве внезапно возникшей ссоры». В момент убийства кроме супругов в квартире находились их малолетние дети - дочь-первоклассница и двухлетний сын.

Спустя несколько дней Ренат Гизатуллин на допросе у следователя начал давать показания. Гизатуллин рассказал, что с женой у него давно были плохие отношения, и они хотели развестись: поделить квартиру, машину. Причиной для частых ссор стал любовный треугольник.

Наталья призналась, что у нее, когда Ренат был в командировке, завязался роман с другим мужчиной.

Вот и в тот злополучный вечер, когда у супругов в гостях находились давние друзья – супружеская пара из Казани, – вновь вспыхнула ссора, и Ренат в гневе, разгоряченный алкоголем, вытащил из сейфа охотничий карабин «Сайга». Друг растерялся и не смог его остановить, вырвать из рук оружие.