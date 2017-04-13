В Зеленодольске на 9 мая одним залпом в небо запустят 2200 салютов

Портал ProKazan.ru узнал, что ждет горожан на День Победы

9 мая в России отметят 72-ю годовщину Великой победы. В этот день в Зеленодольске установят барельеф Герою Российской Федерации Марату Ахметшину, заложат капсулу времени и устроят грандиозный салют.

Марат Ахметшин - житель поселка Осиново - геройски погиб в Сирии летом прошлого года. Наш земляк в одиночку бился против 200 солдат противника и продержался, пока не подошла подмога. К сожалению, полученные ранения оказались смертельными.

Барельеф Марату Ахметшину установят в зеленодольском Парке Победы на аллее Героев.

В этот день планируют открыть сквер «Почёт и уважение», где будет заложена капсула с обращением от последней сотни участников войны к потомкам. Ее откроют лишь спустя 15 лет, когда Зеленодольск будет отмечать свой вековой юбилей.

Завершится праздник грандиозным фейерверком. За несколько минут в небе над городом "распустятся" 390 огненных шаров от 30 до 100 метров в диаметре, а в конце дадут суперзалп из 2200 салютов, превратив ночь в день.